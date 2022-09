I regali che voglio sul serio (Di sabato 24 settembre 2022) Sono un sognatore inguaribile. Guardo la prima mail della giornata ancora non del tutto sveglio, l’oggetto è “Saluto e dono” e richiudo un momento gli occhi e vedo casse di vino, salami, caciocavalli, una bicicletta, una cravatta, o almeno dei sottoli. Riapro gli occhi e leggo il testo, prolisso e mellifluo, al termine del quale mi si annuncia l’arrivo del libro di un’autrice francese morta. Delusione. Almeno fosse stata viva, l’autrice francese. No, pure morta. Melanconia. E desiderio di strozzare il mittente. E di tornare a letto per poter sognare pancette e provoloni. Leggi su ilfoglio (Di sabato 24 settembre 2022) Sono un sognatore inguaribile. Guardo la prima mail della giornata ancora non del tutto sveglio, l’oggetto è “Saluto e dono” e richiudo un momento gli occhi e vedo casse di vino, salami, caciocavalli, una bicicletta, una cravatta, o almeno dei sottoli. Riapro gli occhi e leggo il testo, prolisso e mellifluo, al termine del quale mi si annuncia l’arrivo del libro di un’autrice francese morta. Delusione. Almeno fosse stata viva, l’autrice francese. No, pure morta. Melanconia. E desiderio di strozzare il mittente. E di tornare a letto per poter sognare pancette e provoloni.

