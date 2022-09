Giovanni Ciacci, la verità sulla storia con il fratello delle Selassié: che bomba! (Di sabato 24 settembre 2022) Il costumista tempo fa aveva confessato cosa c’era stato fra lui e il fratello maggiore delle principesse Selassié. Ecco tutta la sconvolgente verità. Giovanni Ciacci è un famoso esperto di immagine e costumista. Il suo personaggio, è noto anche in qualità di opinionista, in diverse trasmissioni televisive, come quelle di Barbara D’Urso. L’uomo ha fatto coming out e pochi giorni fa ha fatto il suo ingresso all’interno della Casa del Grande fratello Vip 7. Christian Selassie e Giovanni Ciacci – Altranotizia.itMa che cosa ha confessato in merito al presunto flirt con Christian Selassié, fratello delle tre principesse etiopi? Ecco tutta la ... Leggi su altranotizia (Di sabato 24 settembre 2022) Il costumista tempo fa aveva confessato cosa c’era stato fra lui e ilmaggioreprincipesse. Ecco tutta la sconvolgenteè un famoso esperto di immagine e costumista. Il suo personaggio, è noto anche in qualità di opinionista, in diverse trasmissioni televisive, come quelle di Barbara D’Urso. L’uomo ha fatto coming out e pochi giorni fa ha fatto il suo ingresso all’interno della Casa del GrandeVip 7. Christian Selassie e– Altranotizia.itMa che cosa ha confessato in merito al presunto flirt con Christiantre principesse etiopi? Ecco tutta la ...

GrandeFratello : Ma come avranno reagito i social a questo incontro tra Pamela Prati e Giovanni Ciacci? Giulia ha ovviamente la risp… - ilcaffelatte : RT @cosmopaolita: Voglio dormire in posa come Giovanni Ciacci #gfvip - cosmopaolita : Voglio dormire in posa come Giovanni Ciacci #gfvip - nonsopoidecido : RT @coliticata: regia 1 Giovanni Ciacci che russa a pancia all’aria speravo di morire prima #gfvip - enzomariaturco : RT @coliticata: regia 1 Giovanni Ciacci che russa a pancia all’aria speravo di morire prima #gfvip -