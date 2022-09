Gf Vip | ma chi è veramente il marito di Sofia Giaele | che schianto

Leggi su altranotizia

(Di sabato 24 settembre 2022) Ecco chi l’affascinantediDe Donà, nuova concorrente del Gf Vip 7. Un personaggio che in pochi probabilmente conosceranno,è nota al pubblico, principalmente, per la sua partecipazione al reality Ti Spedisco in Convento. Influencer e imprenditrice di ben due brand di moda all’attivo, SGDD e SGDD Hijab (acronimo del suo nome per esteso ndr), giusto poche ora fa, giovedì 22 settembre, è entrata nella Casa più spiata d’Italia.De Donà – Altranotizia.it- (Fonte: Google)C’è grande curiosità intorno alla nuova arrivata e, in particolar modo inerente la sua vita privata. Difatti, parrebbe proprio legata da vincolo coniugale con una persona che sta tuttora facendo palpitare il cuore di tante telespettatrici, per ...