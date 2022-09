Gayà: «Se Gattuso ti apprezza ti picchia, lui trasmette l’affetto in quel modo» (Di sabato 24 settembre 2022) Il difensore del Valencia e della Nazionale spagnola, José Gayà, ha rilasciato un’intervista a Marca in cui parla del tecnico Gennaro Gattuso. Gli viene chiesto chi abbia più carattere tra Gattuso e il ct della Nazionale, Luis Enrique. Risponde: “Bella domanda. Sono entrambi molto appassionati, vivono il calcio in modo molto intenso. Mi piace avere un allenatore così appassionato in modo che io possa sentire e vivere allo stesso modo”. Hai già preso qualche schiaffo? “Alcuni. Quando ti picchia è perché ti apprezza davvero, trasmette l’affetto in quel modo. È vero che i primi giorni non sapevamo dove metterci perché non lo capivamo, ma poi l’abbiamo fatto. Quando sono accanto a lui ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 24 settembre 2022) Il difensore del Valencia e della Nazionale spagnola, José, ha rilasciato un’intervista a Marca in cui parla del tecnico Gennaro. Gli viene chiesto chi abbia più carattere trae il ct della Nazionale, Luis Enrique. Risponde: “Bella domanda. Sono entrambi molto appassionati, vivono il calcio inmolto intenso. Mi piace avere un allenatore così appassionato inche io possa sentire e vivere allo stesso”. Hai già preso qualche schiaffo? “Alcuni. Quando tiè perché tidavvero,in. È vero che i primi giorni non sapevamo dove metterci perché non lo capivamo, ma poi l’abbiamo fatto. Quando sono accanto a lui ...

