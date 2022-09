Decreto Aiuti ter, per trovare coperture “congelati” 3,7 miliardi di fondi ministeriali: il governo Draghi lascia in eredità un altro buco (Di sabato 24 settembre 2022) Il governo Draghi lascia in eredità al prossimo inquilino di Palazzo Chigi un altro mini buco, dopo quello aperto dal Decreto Aiuti bis di agosto. La sorpresa è contenuta nell’ultimo atto legislativo dell’esecutivo dimissionario, l’Aiuti ter, approvato venerdì 16 e pubblicato in Gazzetta ufficiale una settimana dopo. Il provvedimento vale 14,1 miliardi e prevede tra il resto una proroga degli Aiuti alle imprese contro il caro energia e un mini bonus di 150 euro per chi ne guadagna meno di 20mila. Ma da dove vengono le coperture, visto che come è noto non si è voluto far ricorso a un altro scostamento di bilancio? Dopo i 6,2 miliardi di maggiori entrate ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 settembre 2022) Ilinal prossimo inquilino di Palazzo Chigi unmini, dopo quello aperto dalbis di agosto. La sorpresa è contenuta nell’ultimo atto legislativo dell’esecutivo dimissionario, l’ter, approvato venerdì 16 e pubblicato in Gazzetta ufficiale una settimana dopo. Il provvedimento vale 14,1e prevede tra il resto una proroga deglialle imprese contro il caro energia e un mini bonus di 150 euro per chi ne guadagna meno di 20mila. Ma da dove vengono le, visto che come è noto non si è voluto far ricorso a unscostamento di bilancio? Dopo i 6,2di maggiori entrate ...

