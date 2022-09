Ciclismo, Mondiali Wollongong 2022 prova in linea uomini Elite stanotte in tv: orari e diretta streaming (Di sabato 24 settembre 2022) Tutto pronto a Wollongong per la gara conclusiva dei Mondiali 2022 di Ciclismo su strada, la prova in linea uomini Elite in programma stanotte. Spettacolo garantito sulle strade australiane, con la lotta per la maglia iridata che coinvolge campioni del calibro di Pogacar, Van Aert, Alaphilippe, Van der Poel e tanti altri. L’Italia proverà a ritagliarsi uno spazio, pur senza partire con i favori del pronostico. Di seguito tutte le informazioni per seguire al meglio la prova. Mondiali Wollongong 2022: CALENDARIO COMPLETO PERCORSO E ALTIMETRIA I FAVORITI DELLA VIGILIA orari, TV E streaming – La corsa partirà alle 10:15 locali, le 2:15 ... Leggi su sportface (Di sabato 24 settembre 2022) Tutto pronto aper la gara conclusiva deidisu strada, lainin programma. Spettacolo garantito sulle strade australiane, con la lotta per la maglia iridata che coinvolge campioni del calibro di Pogacar, Van Aert, Alaphilippe, Van der Poel e tanti altri. L’Italia proverà a ritagliarsi uno spazio, pur senza partire con i favori del pronostico. Di seguito tutte le informazioni per seguire al meglio la: CALENDARIO COMPLETO PERCORSO E ALTIMETRIA I FAVORITI DELLA VIGILIA, TV E– La corsa partirà alle 10:15 locali, le 2:15 ...

Eurosport_IT : ???????????????? ????????????????!!!!! ???????? Vittoria Guazzini è la campionessa del mondo a crono Under 23! - MichelePizze76 : RT @Eurosport_IT: Scatta dopo nemmeno 10km e nessuno la prende più: Zoe Bäckstedt, dopo la crono, è campionessa del mondo anche in linea! ??… - crazybalzano : @morganblues @Stronza È il posto vicino Sidney dove stanno disputando i mondiali di ciclismo su strada. Ma sti sviz… - zazoomblog : LIVE Ciclismo femminile Mondiali 2022 in DIRETTA: Aude Biannic prova a riportarsi sulla fuga - #Ciclismo #femminile… - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Mondiali donne juniores: Backstedt, clamoroso bis nel giorno del 18° compleanno -