Bonus Agricoltura 2022, aperte le domande: come funziona, requisiti e importi (Di sabato 24 settembre 2022) Al via dallo scorso 20 settembre le domande per accedere al Bonus Agricoltura. L’incentivo è rivolto alle imprese agricole e agroalimentari — anche in forma cooperativa o consorzi — e deve essere utilizzato per investire in infrastrutture destinate al potenziamento commercio elettronico. Leggi anche: Bonus Teleriscaldamento 2022: che cos’è, importi e requisiti Cos’è il Bonus Agricoltura Il Bonus Agricoltura è un’agevolazione sottoforma di credito d’imposta pari al 40% degli investimenti sostenuti dalle imprese agricole e agroalimentari. Va sottolineato che gli investimenti effettuati servono per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche aventi come fine quello il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 24 settembre 2022) Al via dallo scorso 20 settembre leper accedere al. L’incentivo è rivolto alle imprese agricole e agroalimentari — anche in forma cooperativa o consorzi — e deve essere utilizzato per investire in infrastrutture destinate al potenziamento commercio elettronico. Leggi anche:Teleriscaldamento: che cos’è,Cos’è ilIlè un’agevolazione sottoforma di credito d’imposta pari al 40% degli investimenti sostenuti dalle imprese agricole e agroalimentari. Va sottolineato che gli investimenti effettuati servono per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche aventifine quello il ...

CorriereCitta : Bonus Agricoltura 2022, aperte le domande: come funziona, requisiti e importi - francescazeg74 : RT @Agenzia_Entrate: #Bonus #imprese #agricole e #agroalimentari per gli investimenti 2021: c'è tempo fino al 20 ottobre prossimo per prese… - telodogratis : Bonus E-Commerce Agricoltura: c’è ancora tempo per richiederlo - qui_finanza : Bonus E-Commerce Agricoltura: c’è ancora tempo per richiederlo - ApportunityIt : Bonus e-Commerce Agricoltura fino a 50mila euro, domande fino al 20 ottobre - -