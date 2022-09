(Di sabato 24 settembre 2022) Sui campi in cemento della località egiziana la 24enne trentina è stata sconfitta in due set dalla russa Pridankina, settima testa di serie

FIT

Il livello tecnico visto a, in effetti, è decisamente alto e dopo una giornata di mare e sole ...Sicily di Santa Flavia (Palermo) sabato 9 luglio '22 vanno in scena due partite di. Il ...... visto che era chiaro che non avrebbe potuto fare la, e dare all americano la ... al mare con le figlie: "La famiglia è la luce" di Nicola Bambini Bimbo morto ael - Sheik: intossicato ... A Sharm semifinale amara per Bestetti