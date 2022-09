Zuppa di Porro 23 settembre 2022

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 23 settembre 2022)di. Ultimi fuochi della campagna elettorale. Cdx in piazza. Giornali stranieri preoccupato dal Pais a Les echos: brevestraniera. Cerasa controtendenza, in fondo non è stata una campgana elettorale pessima: tutti hanno provato a moderarsi. Veneziani: basta fare i cagadubbi, si voti il centrodestra. Letta: vogliono stravolgere la Carta. Bersani: non dovranno toccare neanche una virgola. Meloni: molte cose di Orban non le condivido. Il pizzino dei russi è fanatstico: quando i leader italiani andavano alla corte di Putin. Ma in russia esplode la protesta, anceh per Nyt è in difficoltà. Iran e la mitica Amanpour che non si mette il velo a Ny. L’inghilterra farà il più grande taglio fiscale in trentaanni. E la vera storia delle perdite di Eataly, nelle pieghe del corsera di oggi: ma come brciava 30 milioni e ha 200 milioni ...