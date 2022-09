Uomini e Donne, un’amata ex tronista difende Selvaggia Roma dalle offese dopo la notizia dell’aborto spontaneo (Di venerdì 23 settembre 2022) Nella giornata di ieri l’ex protagonista di Temptation Island e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Selvaggia Roma ha comunicato ai suoi numerosissimi follower di aver perso la bambina che portava in grembo, e che sarebbe dovuta nascere tra un pò di mesi. La tragica notizia ha fatto velocemente il giro del web e nonostante la Roma abbia ricevuto tantissime dimostrazioni di affetto, qualcuno ha pensato bene di offenderla sotto ai post che hanno riportato la notizia della grave perdita che ha subito Selvaggia. Oggi, a difendere a spada tratta la Roma ci ha pensato l’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Nicole Conte, e lo ha fatto con queste parole: Sapete che ci sono ... Leggi su isaechia (Di venerdì 23 settembre 2022) Nella giornata di ieri l’ex protagonista di Temptation Island e l’ex corteggiatrice diha comunicato ai suoi numerosissimi follower di aver perso la bambina che portava in grembo, e che sarebbe dovuta nascere tra un pò di mesi. La tragicaha fatto velocemente il giro del web e nonostante laabbia ricevuto tantissime dimostrazioni di affetto, qualcuno ha pensato bene di offenderla sotto ai post che hanno riportato ladella grave perdita che ha subito. Oggi, are a spada tratta laci ha pensato l’exdiAndrea Nicole Conte, e lo ha fatto con queste parole: Sapete che ci sono ...

