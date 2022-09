Ultime Notizie – Berlusconi, le parole su Putin e Zelensky diventano un caso (Di venerdì 23 settembre 2022) Vladimir Putin “spinto all’operazione speciale” in Ucraina con l’obiettivo di sostituire Volodymyr Zelensky “con persone perbene”. Le parole di Silvio Berlusconi a Porta a Porta diventano un caso politico alla vigilia delle elezioni 2022 del 25 settembre, con il leader di Forza Italia investito dalle polemiche. “Bastava vedere tutta l’intervista – e non solo una frase estrapolata, sintetica per motivi di tempo, come si sa la semplificazione a volte è errata – per capire quale sia il mio pensiero, che peraltro è noto da tempo”, dice oggi Berlusconi. “Riferivo quello che alcuni raccontano senza nessuna adesione del mio pensiero a quel racconto. Forse sono stato frainteso facevo solo il ‘cronista’ riferendo il pensiero di altri”, spiega, in una giornata in cui il ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 23 settembre 2022) Vladimir“spinto all’operazione speciale” in Ucraina con l’obiettivo di sostituire Volodymyr“con persone perbene”. Ledi Silvioa Porta a Portaunpolitico alla vigilia delle elezioni 2022 del 25 settembre, con il leader di Forza Italia investito dalle polemiche. “Bastava vedere tutta l’intervista – e non solo una frase estrapolata, sintetica per motivi di tempo, come si sa la semplificazione a volte è errata – per capire quale sia il mio pensiero, che peraltro è noto da tempo”, dice oggi. “Riferivo quello che alcuni raccontano senza nessuna adesione del mio pensiero a quel racconto. Forse sono stato frainteso facevo solo il ‘cronista’ riferendo il pensiero di altri”, spiega, in una giornata in cui il ...

