Uccide la sorella a coltellate per simulare una serie tv, poi confessa alla polizia: 'Per il McDonald's lo avrei fatto prima' (Di venerdì 23 settembre 2022) A 14 anni Uccide la sorella malata e chiama la polizia . Claire Miller ha accoltellato a morte, colpendola al collo, la sorella di 19 anni affetta da paralisi cerebrale , subito dopo ha chiamato la ... Leggi su leggo (Di venerdì 23 settembre 2022) A 14 annilamalata e chiama la. Claire Miller ha accoltellato a morte, colpendola al collo, ladi 19 anni affetta da paralisi cerebrale , subito dopo ha chiamato la ...

infoitinterno : L’ultimo litigio finisce in tragedia. Uccide la sorella e si nasconde - sorella_alberta : RT @martola__: la depressione uccide e qui stiamo ancora a dire cose come “ma non aveva problemi” “non gli mancava niente” “salutava sempre” -