Ritrovato il piccolo Mattia | il corpo a 15 km di distanza dal punto in cui il fiume lo ha travolto

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 23 settembre 2022) E’ stato trovato ildelinsieme con la madre nell’alluvione che ha colpito otto giorni fa le Marche. Si trovava in un campo adiacente alNevola. I resti sono in avanzato stato di decomposizione. Per l’identificazione – sottolinea l’Ansa nel dare la notizia – saranno necessari autopsia ed esame del Dna, che la Procura avrebbe già disposto.riconosciuto grazie alla maglietta Oggi era l’ottavo giorno di ricerche perLuconi, 8 anni, e Brunella Chiù, 56 anni. Ilè stato rinvenuto a circa 15 chilometri didalin cui è stato trascinato via dalla piena delche lo ha colto mentre si trovava in macchina con ...