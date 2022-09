Renato Zero, brutta caduta per il cantante: panico tra i suoi numerosi fan (Di venerdì 23 settembre 2022) Personaggi Tv. Renato Zero caduta. Una giornata da dimenticare quella di ieri 22 Settembre 2022 per Renato Zero. Il noto cantante italiano alla vigilia della prima data dei concerti al Circo Massimo, dove celebrerà i suoi 70 anni, è scivolato facendo preoccupare tantissimo i suoi fan che non vedono l’ora di sentirlo di nuovo dal vivo. L’artista dopo aver parcheggiato la sua auto ha avuto un piccolo incidente a causa di un marciapiede. Il triste episodio è stato immortalato con un video da un passante, finendo così in rete.



