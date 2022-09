Referendum Lugansk: Mosca comunica inizio operazioni voto, Kiev denuncia minacce di uomini armati (Di venerdì 23 settembre 2022) Le agenzie di stampa russe hanno annunciato questa mattina l'avvio dei Referendum sull'annessione alla Federazione di alcune zone dell'Ucraina controllate in tutto o in parte da Mosca. Kiev la definisce una farsa L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 23 settembre 2022) Le agenzie di stampa russe hanno annunciato questa mattina l'avvio deisull'annessione alla Federazione di alcune zone dell'Ucraina controllate in tutto o in parte dala definisce una farsa L'articolo proviene da Firenze Post.

GiovaQuez : Al via i referendum (farsa) sull'annessione alla Russia delle zone dell' Ucraina controllate. Si vota fino al 27 se… - GuidoDeMartini : ?? MEDVEDEV sui referendum indipendentisti nelle repubbliche del Donbass: “Sono di grande importanza non solo per la… - LiaQuartapelle : Mentre c’è l’Assemblea generale Onu, occasione per mediare, Putin annuncia un falso referendum organizzato dai mili… - AlessandraB18 : RT @NessunLuogo24: Secondo Sergei Gaidai, governatore ucraino in esilio della regione del #Lugansk, le autorità russe delle zone occupate m… - FraLauricella : Secondo il governatore ucraino in esilio di Lugansk Sergey Gaidai: 'Gli occupanti russi hanno organizzato gruppi ar… -