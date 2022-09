Pronte sette nuove ciclostazioni per la BiGi

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 23 settembre 2022) Bergamo. Con il taglio del nastro della nuova ciclostazione in Piazza Risorgimento diventano attive tutte lestazioni de La, il servizio di bike sharing di Bergamo. L’inaugurazione rientra negli appuntamenti previsti per la Settimana Europea della Mobilità e rende la mobilità sostenibile della città ancora più accessibile grazie all’aggiunta di 57 nuovi cicloposteggi ed altre 40 bici a pedalata muscolare. Si tratta di stazioni fisiche, la cui costruzione è stata completamente finanziata dal comune di Bergamo, che portano a 38 il numero di punti di raccolta e prelievo a disposizione degli utenti, a cui si aggiungono altre 30 stazioni virtuali che completano il servizio. In particolare si tratta delledi via Risorgimento e via Curie a Loreto, via Carducci incrocio con via Leopardi nel ...