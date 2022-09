Per De Luca si chiude una “campagna elettorale sgangherata”. Le ultime bordate alla Meloni e a Calenda (Di venerdì 23 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiGiorgia Meloni ha “una posizione pericolosa sulla vaccinazione, sostenendo che ognuno possa fare come vuole. Se avessimo seguito questa linea in Campania ci sarebbero stati migliaia di morti, una posizione di irresponsabilità totale”. Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, nella sua diretta social del venerdì. Per l’esponente dem la leader FdI mostra “uno sdoppiamento di personalità e comunicazione. Spot e manifesti rassicuranti, immagine alla Marilyn Monroe, nei territori aggressività e falsificazione di dati, sembra la sora Cecioni di Franca Valeri. Ho conosciuto tanti esponenti della destra storica, come l’ex presidente della Regione Antonio Rastrelli che era un galantuomo. Invece quello che ha detto Meloni sulla sanità campana è vergognoso”. Altra accusa di De ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiGiorgiaha “una posizione pericolosa sulla vaccinazione, sostenendo che ognuno possa fare come vuole. Se avessimo seguito questa linea in Campania ci sarebbero stati migliaia di morti, una posizione di irresponsabilità totale”. Così il governatore della Campania, Vincenzo De, nella sua diretta social del venerdì. Per l’esponente dem la leader FdI mostra “uno sdoppiamento di personalità e comunicazione. Spot e manifesti rassicuranti, immagineMarilyn Monroe, nei territori aggressività e falsificazione di dati, sembra la sora Cecioni di Franca Valeri. Ho conosciuto tanti esponenti della destra storica, come l’ex presidente della Regione Antonio Rastrelli che era un galantuomo. Invece quello che ha dettosulla sanità campana è vergognoso”. Altra accusa di De ...

borghi_claudio : @luca_romoli Per essere più precisi il conto dovrebbe essere: somma dei partiti che hanno superato i 3% (supponiamo… - raffaellapaita : Non ci fermiamo mai! Mattinata al Mercato di #Ciampino con @lucianonobili e @luca_diegidio per parlare di infrastru… - matteosalvinimi : Ma quanto rosicano i sinistri?? Ti aspettiamo in Live stanotte Luchino?? - AlbertoPinsino : @LucaBizzarri @CarloCalenda Ma Luca, come fai a chiudere il podcast? C'é materiale per altri due anni. Ti segnalo i… - leti_luca : RT @Framas_LM: E per questa battuta anche su Nik (che ha sprecato solo delle belle parole su di lei in puntata) posso dire che per me è la… -