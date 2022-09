Olanda | van Gaal parla dei due infortunati | l'Atalanta può tirare un sospiro di sollievo

(Di venerdì 23 settembre 2022) Louis van, ct dell', in conferenza stampa dopo il 2-0 alla Polonia, ha fatto il punto sui giocatori usciti acciaccati dalla sfida....

StatusSymbol2 : RT @SadStoks: L'AJAX DEL 95 E IL SUO 3 3 1 3. Cosa significa diventare allenatore del club più importante d'Olanda, alla prima esperienza (… - AndriaPili : @Sandrino_14 Mi ero perso il ritorno di Van Gaal sulla panchina dell'Olanda - sportface2016 : #Olanda, #VanDijk rassicura l'#Atalanta: 'Mi è stato detto che #Koopmeiners ora sta bene' - Milestemplaris : POL-NED 0-2 FT: Partita dominata dall'Olanda, 2T in pieno controllo anche dopo la girandola di cambi. Difesa top, C… - Milestemplaris : @AnStorti Sto guardando Polonia-Olanda, e Van Gaal ha messo in campo un 3412 con due o tre dribblomani. -

Polonia eha visto tutti i migliori calciatori impegnati: Lewandowski, Depay, Zielinski,Dijk, Milik, Frankie De Jong, Dumfries, perfino Szczesny che s'è fatto un mese infortunato. Solo da ...... altrettanto non avviene durante la manifestazione ufficiale: nelle prime due gare contro Csi e Scozia ottiene la sufficienza, ma contro l'diBasten e Gullit è disastroso e viene ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...