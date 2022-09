Milan, Ibra gli allenamenti come Rocky: ha segnato una data sul calendario (Di venerdì 23 settembre 2022) Ibra vuole tornare al più presto e si starebbe allenando in solitaria stile Rocky nel film e ha segnato la data della Supercoppa Italiana per il rientro Ibra vuole tornare al più presto e si starebbe allenando in solitaria stile Rocky nel film e ha segnato la data della Supercoppa Italiana per il rientro. 18 gennaio, è questa la data segnata dall’attaccante svedese per rientrare in campo ed è proprio il derby contro l’Inter. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 settembre 2022)vuole tornare al più presto e si starebbe allenando in solitaria stilenel film e haladella Supercoppa Italiana per il rientrovuole tornare al più presto e si starebbe allenando in solitaria stilenel film e haladella Supercoppa Italiana per il rientro. 18 gennaio, è questa lasegnata dall’attaccante svedese per rientrare in campo ed è proprio il derby contro l’Inter. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

acmilan : #OnThisDay, @Ibra_official scored his first Milan goal and, in true Zlatan style, added a second too! ?? 12 anni fa… - CalcioNews24 : #Ibrahimovic al lavoro, ha cerchiato di rosso una data per il rientro ?? - SempreMilanit : ?? Si avvicina la data del rientro di #Ibra #SempreMilan #Milan - RadioRossonera : Tre giocatori del #Milan cerchiano sul calendario la data del rientro ???? - Rossonero__1899 : RT @PierangeloRiga1: “Togliamo quattro o cinque giocatori a milan e Inter e poi vediamo”. Infortunati prima delle parole di Allegri: Ibra,… -