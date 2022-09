Maltempo: codice giallo per vento e temporali in Toscana fino al pomeriggio di domenica 25 settembre (Di venerdì 23 settembre 2022) alla fine della mattinata di domani, sabato 24 settembre, le precipitazioni, inizialmente concentrate sulle zone nord occidentali, si estenderanno nel pomeriggio alle rimanenti zone della regione, in particolare alle zone centrali e alla costa centro meridionale. In serata le piogge saranno a carattere prevalente di temporale, anche molto intenso, con occasionali grandinate e colpi di vento L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 23 settembre 2022) alla fine della mattinata di domani, sabato 24, le precipitazioni, inizialmente concentrate sulle zone nord occidentali, si estenderanno nelalle rimanenti zone della regione, in particolare alle zone centrali e alla costa centro meridionale. In serata le piogge saranno a carattere prevalente di temporale, anche molto intenso, con occasionali grandinate e colpi diL'articolo proviene da Firenze Post.

TgLa7 : ??MALTEMPO?? Tre persone ricoverate in prognosi riservata in codice rosso ed un'altra in codice verde a Pescara per i… - DanySantini78 : #Prato #News #Toscana post: 'Allerta maltempo con codice giallo su tutta la Toscana nel fine settimana' - corrierefirenze : Le precipitazioni, con occasionali grandinate, inizieranno nella tarda mattinata di domani #meteo - FirenzePost : Maltempo: codice giallo per vento e temporali in Toscana fino al pomeriggio di domenica 25 settembre - 055firenze : Maltempo, di nuovo allerta: codice giallo per possibili temporali violenti #allertagialla #meteo #firenze… -