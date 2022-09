“L’ho uccisa per salvare il mio onore”: il padre di Saman Abbas intercettato (Di venerdì 23 settembre 2022) In un’intercettazione telefonica si sente chiaramente il padre di Saman Abbas – scomparsa nel 2021 – dire di aver ucciso la figlia. Il prossimo febbraio inizierà il processo a carico dei familiari di Saman Abbas, la ragazzina di 18 anni scomparsa da Novellara – Reggio Emilia- nell’aprile 2021. Un’intercettazione inchioderebbe il padre della giovane. In L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 23 settembre 2022) In un’intercettazione telefonica si sente chiaramente ildi– scomparsa nel 2021 – dire di aver ucciso la figlia. Il prossimo febbraio inizierà il processo a carico dei familiari di, la ragazzina di 18 anni scomparsa da Novellara – Reggio Emilia- nell’aprile 2021. Un’intercettazione inchioderebbe ildella giovane. In L'articolo proviene da Leggilo.org.

