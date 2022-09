Kasia Smutniak si schiera con Emma Bonino: “Diritti in pericolo, è ora di scegliere” (Di venerdì 23 settembre 2022) “Diritti in pericolo”. E’ il grido d’allarme dell’attrice Kasia Smutniak (43 anni) che sui social prende una netta posizione in vista delle elezioni politiche del 25 settembre, schierandosi con Emma Bonino Dall’aborto al ddl Zan: in un lungo post l’attrice e modella polacca naturalizzata italiana esprime tutta la sua preoccupazione. “Negli ultimi anni, mesi, giorni ho visto con i miei occhi quanto è facile perdere quei Diritti che fino a poco fa davo per acquisiti. La libertà di scelta di chi sono, come vorrei essere, cosa fare del mio corpo, la possibilità di sognare il futuro migliore per i miei figli… tutto mi sembra in pericolo” scrive la Smutniak. E spiega i motivi. “Basta vedere i fatti: la perdita del diritto ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 23 settembre 2022) “in”. E’ il grido d’allarme dell’attrice(43 anni) che sui social prende una netta posizione in vista delle elezioni politiche del 25 settembre,ndosi conDall’aborto al ddl Zan: in un lungo post l’attrice e modella polacca naturalizzata italiana esprime tutta la sua preoccupazione. “Negli ultimi anni, mesi, giorni ho visto con i miei occhi quanto è facile perdere queiche fino a poco fa davo per acquisiti. La libertà di scelta di chi sono, come vorrei essere, cosa fare del mio corpo, la possibilità di sognare il futuro migliore per i miei figli… tutto mi sembra in” scrive la. E spiega i motivi. “Basta vedere i fatti: la perdita del diritto ...

