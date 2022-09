Islanda, attacco terroristico al Parlamento con le armi stampate in 3D: catturati 4 ventenni (Di venerdì 23 settembre 2022) Era considerato il paese più pacifico del mondo fino a ieri quando un assalto terroristico alla sede del Parlamento ha rimesso in discussione la posizione dell’Islanda nel ranking delle Nazioni che possono vantare il primato della pace all’interno dei propri confini nazionali. La polizia di Reykjavik ha annunciato di aver sventato un attacco terroristico al Parlamento dell’Islanda e di aver arrestato quattro sospetti attentatori di vent’anni. La maxi operazione per catturare i quattro che avevano progettato di attaccare il Parlamento islandese ha coinvolto circa 50 agenti, ha spiegato, poi, in conferenza stampa, Karl Steinar Valsson, commissario nazionale della polizia islandese. I sospetti, tutti islandesi, sono stati arrestati a Kopavogur, un ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 23 settembre 2022) Era considerato il paese più pacifico del mondo fino a ieri quando un assaltoalla sede delha rimesso in discussione la posizione dell’nel ranking delle Nazioni che possono vantare il primato della pace all’interno dei propri confini nazionali. La polizia di Reykjavik ha annunciato di aver sventato unaldell’e di aver arrestato quattro sospetti attentatori di vent’anni. La maxi operazione per catturare i quattro che avevano progettato di attaccare ilislandese ha coinvolto circa 50 agenti, ha spiegato, poi, in conferenza stampa, Karl Steinar Valsson, commissario nazionale della polizia islandese. I sospetti, tutti islandesi, sono stati arrestati a Kopavogur, un ...

