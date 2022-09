Grande Fratello, un ex concorrente storico del reality spiega perché oggi non rientrerebbe mai nella Casa (Di venerdì 23 settembre 2022) E’ stato presentato settimana scorsa il teaser de “Il tempo è ancora nostro” durante il la Mostra del Cinema di Venezia. Il protagonista del film è un volto noto al pubblico affezionato alle varie edizioni del Grande Fratello. Stiamo parlando di Ascanio Pacelli. Il suo personaggio, Tancredi, ha molte cose in comune con l’ex gieffino: entrambi sono grandi appassionati di golf. Ma non solo, anche il nome li accomuna in qualche modo: Tacredi è infatti il nome non solo del protagonista del film ma anche del figlio di Ascanio. E anche quest’ultimo sarà partecipe del film in quanto interpreterà Tacredi da piccolo. In occasione del suo debutto sul Grande schermo, Ascanio Pacelli si è concesso una lunga intervista a SuperGuidaTv. Qui ha raccontato di aver avuto sempre il sogno di recitare e di diventare attore, ma che spesso, ai provini, ha ... Leggi su isaechia (Di venerdì 23 settembre 2022) E’ stato presentato settimana scorsa il teaser de “Il tempo è ancora nostro” durante il la Mostra del Cinema di Venezia. Il protagonista del film è un volto noto al pubblico affezionato alle varie edizioni del. Stiamo parlando di Ascanio Pacelli. Il suo personaggio, Tancredi, ha molte cose in comune con l’ex gieffino: entrambi sono grandi appassionati di golf. Ma non solo, anche il nome li accomuna in qualche modo: Tacredi è infatti il nome non solo del protagonista del film ma anche del figlio di Ascanio. E anche quest’ultimo sarà partecipe del film in quanto interpreterà Tacredi da piccolo. In occasione del suo debutto sulschermo, Ascanio Pacelli si è concesso una lunga intervista a SuperGuidaTv. Qui ha raccontato di aver avuto sempre il sogno di recitare e di diventare attore, ma che spesso, ai provini, ha ...

