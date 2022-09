Federer | Berrettini | l' Italia | inizio | ispirazione e passaggio

(Di venerdì 23 settembre 2022) Nella giornata di venerdì 23 settembre 2022, che non è esagerato definire fra le più importanti nella storia del tennis mondiale, l'è presente e non per fare la comparsa. Nella giornata del ...

Il rapporto tranon può essere così stretto, per via dell'età: 26 anni il romano, 41 lo svizzero. Eppure le loro carriere si sono incrociate un paio di volte, malgrado i tre ......venti volte campione Slam dirà addio al tennis giocato con un doppio in Laver Cup - presumibilmente con Nadal - salvo poi lasciare spazio nel 'Team Europe' a Matteoquesto weekend.:...Nella giornata di venerdì 23 settembre 2022, che non è esagerato definire fra le più importanti nella storia del tennis mondiale, l'Italia è ...L'ultimo match della carriera di Roger Federer sarà in esclusiva italiana su Eurosport 1 e Discovery+, che da venerdì 23 alle ...