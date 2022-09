Empoli | aggressione a un 37enne e alla sua famiglia | indagati due minori Perquisizioni domiciliari

(Di venerdì 23 settembre 2022) Secondo quanto ricostruito, la vittima, circa un’ora prima, sarebbe scesa in strada poiché, mentre era nella propria abitazione con la compagna e la figlia di pochi anni, alcuni ragazzi avrebbero suonato il campanello di casa, offendendo gratuitamente, anche con parole pesanti, la donna che si era affacciatafinestra, fuggendo infine in bicicletta. Un fatto analogo sarebbe successo anche ad un suo vicino di casa L'articolo proviene da Firenze Post.

