Elezioni | Renzi | “Noi mai in una marmellata con Pd e M5s”

MILANO – "Noi non staremo mai con Giorgia Meloni, se diventa premier saremo all opposizione e non saremo mai in una marmellata tra Pd e M5S". Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a margine di un comizio a Milano.

