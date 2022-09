De Luca feroce dal palco Pd: «Comizio del centrodestra una sagra burina. Letta? Non è scoppiettante» – Il video (Di venerdì 23 settembre 2022) «Ieri sera qua si è svolto un evento strano, a metà psichedelico e a metà una sagra burina», inizia a raccontare Vincenzo De Luca. Dal palco di piazza del Popolo a Roma alcuni dei rappresentanti del Pd sono intervenuti prima del discorso conclusivo del segretario del partito Enrico Letta. A poche ore dalla chiusura della campagna elettorale del centrodestra, celebrata dallo stesso palco, il presidente della Regione Campania ci ha tenuto a illustrare la scena a chi non era presente: «C’era un esemplare politico allevato nelle praterie padane, un fresco sposo di 86 anni, un po’ molle, barzotto. Poi è apparsa una figura vestita di bianco, da prima comunione. È stata un’immagine incantevole, ma appena ha cominciato a parlare l’incanto è svanito ed è comparsa la sora ... Leggi su open.online (Di venerdì 23 settembre 2022) «Ieri sera qua si è svolto un evento strano, a metà psichedelico e a metà una», inizia a raccontare Vincenzo De. Daldi piazza del Popolo a Roma alcuni dei rappresentanti del Pd sono intervenuti prima del discorso conclusivo del segretario del partito Enrico. A poche ore dalla chiusura della campagna elettorale del, celebrata dallo stesso, il presidente della Regione Campania ci ha tenuto a illustrare la scena a chi non era presente: «C’era un esemplare politico allevato nelle praterie padane, un fresco sposo di 86 anni, un po’ molle, barzotto. Poi è apparsa una figura vestita di bianco, da prima comunione. È stata un’immagine incantevole, ma appena ha cominciato a parlare l’incanto è svanito ed è comparsa la sora ...

