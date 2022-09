Conti pubblici, deficit 2021 in forte calo: 7,2% del Pil grazie a entrate e risparmi (Di venerdì 23 settembre 2022) Il defìcit in rapporto al Pil è pari nel 2021 a -7,2% (-9,5% nel 2020), invariato rispetto alla stima pubblicata ad aprile. Lo rileva l’Istat. Il saldo primario (indebitamento netto meno la spesa per interessi) è pari a -3,7% del Pil. L’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche è risultato “in netto miglioramento rispetto al 2020, soprattutto a causa del buon andamento delle entrate e del più contenuto aumento delle uscite”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 23 settembre 2022) Il defìcit in rapporto al Pil è pari nela -7,2% (-9,5% nel 2020), invariato rispetto alla stima pubblicata ad aprile. Lo rileva l’Istat. Il saldo primario (indebitamento netto meno la spesa per interessi) è pari a -3,7% del Pil. L’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche è risultato “in netto miglioramento rispetto al 2020, soprattutto a causa del buon andamento dellee del più contenuto aumento delle uscite”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

