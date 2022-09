Caressa: "L'Inter deve concentrarsi più sul presente. Juventus? Ecco cosa gli manca..." (Di venerdì 23 settembre 2022) Intervenuto all'evento Sisal Tispter, Fabio Caressa, noto giornalista di Sky Sport, ha parlato così del momento dell’Inter:"Per l'Inter bisogna concentrarsi sul presente, non si può... Leggi su ilpallonegonfiato (Di venerdì 23 settembre 2022)venuto all'evento Sisal Tispter, Fabio, noto giornalista di Sky Sport, ha parlato così del momento dell’:"Per l'bisognasul, non si può...

erclab_tweet : 'Non insultate #Gagliardini, mi serve per speculare!' #bergomi #beppebergomi #caressa #inter #iminter… - FcInterNewsit : Caressa: 'L'Inter deve concentrarsi sul presente, ogni partita ha una storia a sé' - fcin1908it : Caressa: “L’Inter deve concentrarsi sul presente: vi spiego. Alla Juve manca DNA” - internewsit : Caressa: «Cambi Inzaghi buttano giù psicologicamente! Mkhitaryan il primo» - - news24_inter : Caressa: «Mi prendevate in giro quando dell’#Inter dicevo che…» -