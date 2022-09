Calciomercato | colpo di scena Manolas | “Ufficialità imminente”

(Di venerdì 23 settembre 2022)diper Kostas, il mercato non dorme mai, il difensore lascia l’Olympiacos: “” Kostasha lasciato il Napoli nel gennaio scorso per tornare in Grecia per vestire la maglia dell’Olympiacos, il club della sua vita. Il suo addio ha generato tanta discussione, perché all’epoca Spalletti aveva pochissimi giocatori disponibili in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

serieB123 : SerieB BNEWS | Il ritorno della stella: Corini sogna il grande colpo - junews24com : Ndicka Juve (Tuttosport): che sfida con Liverpool e Chelsea! Il punto - junews24com : Ndicka Juve (Tuttosport): che sfida con Liverpool e Chelsea! Il punto - - ZonaBianconeri : RT @RadioFebbrea90: Mercato #Juve | Cherubini spiazza tutti: sarebbe un colpo eccezionale! - RadioFebbrea90 : Mercato #Juve | Cherubini spiazza tutti: sarebbe un colpo eccezionale! -

Calciomercato.com

...di squadra ritengono che possa trasferirsi già durante la sessione invernale di. ... stando alla suddetta fonte, potrebbe entrare nell'ordine di idee di affondare seriamente il, dopo ...Juventus, avrebbero già scelto il sostituto e ciò rappresenta la possibilità di arrivare a zero al gioiello blancos. Da '.it' si parla di un profilo decisamente in auge per la realtà bianconera. Asensio, che già in passato è stato oggetto di desideri da parte del club bianconero, potrebbe ritornare di moda. ... Milan, sì al colpaccio in attacco: sulla lista di Maldini anche Hojlund e la rivelazione dell'Ajax Il Milan è sempre molto attivo sul fronte calciomercato: il club rossonero è pronto per nuovi innesti in ottica futura, la suggestione ...Calciomercato, le ultime sul futuro di Cristiano Ronaldo: occhio al possibile ritorno di fiamma del Napoli. Non è stata di certo un’estate tranquilla per Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse lusitano è s ...