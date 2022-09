Calcio femminile, caos nella Nazionale spagnola: 15 giocatrici chiedono l’esonero del C.T. Vilda, interviene la Federazione (Di venerdì 23 settembre 2022) Non accennano a placarsi le polemiche riguardo alla Nazionale spagnola di Calcio femminile: negli ultimi mesi si è incrinato il rapporto tra le calciatrici e il Commissario Tecnico della Roja, Jorge Vilda, al punto da minacciare di non indossare più la maglia della Nazionale finché a guidarla ci sarà l’allenatore appena menzionato. Il tutto è avvenuto tramite uno scambio di mail tra calciatrici e Federazione spagnola: in prima istanza quindici giocatrici hanno per l’appunto dichiarato di rinunciare a rappresentare il proprio Paese dal momento che, sulla panchina, vi è Jorge Vilda, sotto la cui guida non è consentito nelle “migliori condizioni psicologiche”. Non è chiaro a cosa si faccia riferimento, sta di fatto che la ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 settembre 2022) Non accennano a placarsi le polemiche riguardo alladi: negli ultimi mesi si è incrinato il rapporto tra le calciatrici e il Commissario Tecnico della Roja, Jorge, al punto da minacciare di non indossare più la maglia dellafinché a guidarla ci sarà l’allenatore appena menzionato. Il tutto è avvenuto tramite uno scambio di mail tra calciatrici e: in prima istanza quindicihanno per l’appunto dichiarato di rinunciare a rappresentare il proprio Paese dal momento che, sulla panchina, vi è Jorge, sotto la cui guida non è consentito nelle “migliori condizioni psicologiche”. Non è chiaro a cosa si faccia riferimento, sta di fatto che la ...

