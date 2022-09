Buffon tuona | Non voglio fare polemica | ma non tutti possono avere il Dna della Juventus! Maignan? Quando il Milan lo prese scrissi a Maldini

(Di venerdì 23 settembre 2022) Ecco le parole di Gianluigi, intervenuto al Festival dello sport di Trento: “Non dico niente perché in questo momento ogni parola rischierebbe diuna accezionee non...

oscarvalle1984 : RT @ilbianconerocom: Buffon tuona: ‘Non voglio essere polemico, ma non tutti hanno il DNA Juve. Consigliai Maignan, Chiellini un miracolo’… - ilbianconerocom : Buffon tuona: ‘Non voglio essere polemico, ma non tutti hanno il DNA Juve. Consigliai Maignan, Chiellini un miracol… -

ilBianconero

'E quelli interni E gli assunti E prima gli ordinari 'minaccioso il sindacato. ...di Ilaria D'amico anch'essa esterna Sarà stata l'influenza del potente manager della signoraad aver ...E sbagliano anchee Donnarumma", lo difenderà nelle ore immediatamente successive. Poi, ... una scelta che relela Radu nuovamente in panchina: "Non resterà a fare il secondo" ,l'agente, ... Buffon tuona: ‘Non voglio essere polemico, ma non tutti hanno il DNA Juve. Consigliai Maignan, Chiellini un miracolo’ Le parole di Gianluigi Buffon, intervenuto al Festival dello sport di Trento: MOMENTO JUVE – “Non dico niente perché in questo momento ogni ...Nella Juventus Allegri è in bilico dopo la sconfitta con il Benfica e capitan Bonucci tuona: "Sono preoccupato" ...