Ambra Angiolini risponde alle accuse di Silvia Slitti | Lesa privacy e onorabilità

(Di venerdì 23 settembre 2022) L'attrice lascia la parola agli avvocati dopo che la moglie di Giampaolo Pazzini l'ha attaccata via social per non aver rispettato i termini del contratto di ...

clubdoria46 : #Sampdoria, non si placa la lite tra #Ambra #Angiolini e lady #Pazzini - gioral66 : RT @PiergiovanniAn1: ??Ambra Angiolini:'Con Allegri impossibile fare l'amore. Oltre al ritmo lento, voleva che stessi sempre dietro.' - bassotommaso7 : Ambra Angiolini non centra niente con #xfactor2022 - ciccio_1990 : @LauraPausini #LauraPausini Sapevate che Ambra Angiolini ha intervistato Laura Pausini. Si si chiamava Super e con… - ilpensologo : Silvia Slitti, che accusa Ambra Angiolini di occupare casa sua, è una imprenditrice di successo che ha iniziato la… -

L'attrice lascia la parola agli avvocati dopo che la moglie di Giampaolo Pazzini l'ha attaccata via social per non aver rispettato i termini del contratto di ...porta ancora una volta sullo schermo tutta la sua competenza e la sua pacatezza nei giudizi. Insieme, ovviamente, a qualche lacrima che i concorrenti sono riusciti a strapparle. Fedez ...Ambra Angiolini non ci sta! A smentire le accuse lanciate da Silvia Slitti, event planner e moglie dell'ex calciatore Giampaolo Pazzini, ora sono gli avvocati della presentatrice: "Gli avvocati ...Sta facendo chiacchierare parecchio il caso che vede protagoniste Ambra Angiolini e Silvia Slitti. La moglie di Giampaolo Pazzini ha accusato l'ex compagna di Max Allegri di aver occupato la sua casa ...