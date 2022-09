Uomini e Donne, spoiler 22 settembre: volano stracci tra Tina Cipollari e Federica Aversano. Quello che succede tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano è incredibile (Di giovedì 22 settembre 2022) Uomini e Donne, spoiler 22 settembre: altra nuova puntata “scintillante” del programma! “Scintillante” nel senso che ci saranno scintille tra i protagonisti. Per esempio tra Tina Cipollari e Federica Aversano. Poi Riccardo Guarnieri prenderà una decisione che non farà affatto piacere ad Ida Platano. Ci sarà spazio anche per Pinuccia Della Giovanna, Alessandro Rausa e Gemma Galgani. Uomini e Donne, spoiler 22 settembre: Tina Cipollari e Federica Aversano iniziano subito a scontrarsi. Poi le due troniste … Memori dei loro “trascorsi”, Tina ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 22 settembre 2022)22: altra nuova puntata “scintillante” del programma! “Scintillante” nel senso che ci saranno scintille tra i protagonisti. Per esempio tra. Poiprenderà una decisione che non farà affatto piacere ad Ida. Ci sarà spazio anche per Pinuccia Della Giovanna, Alessandro Rausa e Gemma Galgani.22iniziano subito a scontrarsi. Poi le due troniste … Memori dei loro “trascorsi”,...

