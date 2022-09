“Un’opera per Annalisa”, il concorso per studenti in ricordo della giovane vittima di camorra (Di giovedì 22 settembre 2022) L’associazione Annalisa Durante, intitolata alla giovane vittima innocente di camorra uccisa a Forcella il 27 marzo 2004, celebrerà nella settimana compresa tra il 18 e il 25 febbraio 2023 la Quarta Edizione del Premio Nazionale sorto in sua memoria, dal titolo “Percorsi di legalità in memoria di Annalisa”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 22 settembre 2022) L’associazioneDurante, intitolata allainnocente diuccisa a Forcella il 27 marzo 2004, celebrerà nella settimana compresa tra il 18 e il 25 febbraio 2023 la Quarta Edizione del Premio Nazionale sorto in sua memoria, dal titolo “Percorsi di legalità in memoria di”. L'articolo .

