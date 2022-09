Ultime Notizie – Roma | il crollo al Globe Theatre e la maledizione del Macbeth

(Di giovedì 22 settembre 2022) Mai pronunciare in scena la parola ‘’. Superstizione o opera ‘maledetta’? Gli attori propendono per la seconda opzione, soprattutto quelli inglesi che per scaramanzia non pronunciano mai il nome del protagonista della tragedia shakespeariana, ma semplicemente preferiscono chiamare la piece ‘The Scottish Play’ e prima di entrare in scena è ormai quasi un rito prolungare il cerimoniale scaramantico cui ogni attore ricorre, ciascuno a modo suo. Sembra che nei secoli, infatti, la tragedia shakespeariana sia stata all’origine di una serie di eventi sfortunati. Il protagonista morto prima del debutto del, tanto che Shakespeare dovette sostituirlo in pochissimi minuti, ‘fronde’ tra attori e spettatori, tra produzioni rivali che nel 1849 a New York, all’Astor Palace, provocarono la morte di 22 persone e 100 feriti. Nulla a che vedere con ...

sole24ore : ?? Putin dichiara una mobilitazione parziale in Russia, richiamando i militari della riserva:… - SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, Zelensky all'Onu: 'Togliete diritto di veto a Mosca'. DIRETTA - Corriere : 007 Usa: «Dalla Russia oltre 300 milioni di dollari a partiti, dirigenti e politici di 20 Paesi» - spagnuolo_mara : RT @VesuvioLive: Napoli vicina ai più fragili, sì al Garante dei Diritti degli Anziani: che cosa farà - infoitinterno : Smart working lavoratori fragili, quali sono le ultime notizie -

Il Sole 24 ORE

Sono 22.527 i nuovi contagi da Covid registrati nelle24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano 21.190. Le vittime sono 60, in aumento rispetto a ieri (46). Il tasso è al 13,6% in aumento rispetto al 12,7% di ieri. ...E' di 22.527 nuovi contagiati il bilancio delle24 ore relativo al Covid - 19 in Italia. 60 i deceduti. Secondo il bollettino emesso quotidianamente dal ministero della Salute, 22.835 sono i guariti. Ancora in calo i ricoveri sia nelle ... Ucraina ultime notizie. Guterres su referendum Russia, annessione viola Carta Onu Quelli che si muovono meglio sono anche i tennisti migliori. È stato così negli ultimi 20 anni e lo sarà ancora a lungo. Non credo che si vada verso un tennis servizio e volée. Non accadrà perché oggi ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...