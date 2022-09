Sonego-Simon in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Atp Metz 2022 (Di giovedì 22 settembre 2022) Lorenzo Sonego sfiderà Gilles Simon agli ottavi di finale del torneo Atp 250 di Metz 2022 (cemento indoor). L’azzurro ha bagnato il suo esordio in terra francese battendo in due set molto tirati il russo Aslan Karatsev, contro cui non aveva mai vinto in carriera. Bene anche il veterano francese, che al primo turno ha fatto fuori con estrema facilità il belga David Goffin. I precedenti sono 1-0 per il torinese, che nell’aprile dell’anno scorso ha sconfitto il transalpino in due facili parziali negli ottavi di finale del Sardegna Open a Cagliari (terra rossa). Sonego partirà favorito contro un giocatore ormai nella fase calante del proprio percorso sul circuito. Simon, infatti, è terminato abbondantemente fuori dai primi cento giocatori del mondo ed è entrato in tabellone grazie ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 settembre 2022) Lorenzosfiderà Gillesagli ottavi di finale del torneo Atp 250 di(cemento indoor). L’azzurro ha bagnato il suo esordio in terra francese battendo in due set molto tirati il russo Aslan Karatsev, contro cui non aveva mai vinto in carriera. Bene anche il veterano francese, che al primo turno ha fatto fuori con estrema facilità il belga David Goffin. I precedenti sono 1-0 per il torinese, che nell’aprile dell’anno scorso ha sconfitto il transalpino in due facili parziali negli ottavi di finale del Sardegna Open a Cagliari (terra rossa).partirà favorito contro un giocatore ormai nella fase calante del proprio percorso sul circuito., infatti, è terminato abbondantemente fuori dai primi cento giocatori del mondo ed è entrato in tabellone grazie ...

