Scorpione (Di giovedì 22 settembre 2022) La poeta Mary Oliver scriveva: “In ognuno di noi c’è un sé che non è né un bambino né uno schiavo degli impegni. È un terzo sé, discontinuo in alcuni, tiranno in altri. Questo sé è disamorato dell’ordinario; è disamorato del... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 22 settembre 2022) La poeta Mary Oliver scriveva: “In ognuno di noi c’è un sé che non è né un bambino né uno schiavo degli impegni. È un terzo sé, discontinuo in alcuni, tiranno in altri. Questo sé è disamorato dell’ordinario; è disamorato del... Leggi

Dodajoya : @rcimini74 @settecoppeotto Vibrante. Chi ha Nettuno in scorpione IV casa ne ha la percezione amplificata. - MieleInferno : Prendo così seriamente i regali di compleanno che ho preso una tshirt vintage orribilmente stupenda della pimpa per la mia BF scorpione - fvckafakesmilez : a parte me che sono ariete, luna in capricorno e venere in acquario, tra s., a. e l. si nascondono due segni di ter… - tragi_com78 : Leone, vi sentite i re della foresta. Peccato che vivete nella savana. Vergine, scelta vostra o degli altri? Riflet… - hydraengeas : @breezyode sjajajsjdjd no dai sarà scorpione -