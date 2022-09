Roma, Ibanez dal Brasile: «Grazie a Mourinho, ha migliorato la mia carriera» (Di giovedì 22 settembre 2022) Il difensore brasiliano della Roma Roger Ibanez ha parlato dal ritiro del Brasile, soffermandosi sul momento d’oro che sta vivendo Il difensore della Roma Ibanez ha parlato dal ritiro del Brasile: «Posso solo ringraziare Mourinho. Da quando è arrivato mi ha dato fiducia, mi ha lasciato libero di fare quello che volevo in campo. Mi ha detto cosa era giusto fare a volte, ha aggiunto molto alla mia carriera. Ogni atleta brasiliano lavora per mostrare il proprio potenziale e per farsi vedere dalla nazionale brasiliana. Non ho mai smesso di credere che sarei stato convocato» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 settembre 2022) Il difensore brasiliano dellaRogerha parlato dal ritiro del, soffermandosi sul momento d’oro che sta vivendo Il difensore dellaha parlato dal ritiro del: «Posso solo ringraziare. Da quando è arrivato mi ha dato fiducia, mi ha lasciato libero di fare quello che volevo in campo. Mi ha detto cosa era giusto fare a volte, ha aggiunto molto alla mia. Ogni atleta brasiliano lavora per mostrare il proprio potenziale e per farsi vedere dalla nazionale brasiliana. Non ho mai smesso di credere che sarei stato convocato» L'articolo proviene da Calcio News 24.

gladiatoregr94 : Da #romanista sono felicissimo della convocazione di #Ibanez nella #nazionale maggiore #brasiliana. Un giusto premi… - asromaliveit1 : ?? Roger #Ibanez è stato inserito nella formazione Top 11 dei maggiori campionati europei. Ecco l'elenco dei prestig… - forzaroma : Roma, Ibanez inserito nella top 11 europea di Who Scored #ASRoma - DAJE_WOLF : RT @ilRomanistaweb: ?? FOTO - #Ibañez inserito tra i migliori giocatori della stagione in corso Il difensore brasiliano è nell'undici titol… - siamo_la_Roma : ?? Momento magico per #Ibanez ???? Il difensore ha trovato anche la nazionale ?? E #WhoScored lo inserisce nella top… -