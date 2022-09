Più poteri ai dirigenti per sanzionare i docenti, Aran spiega: “Fatta una proposta, ma i sindacati hanno detto no”. Sul contratto: “Spetta al nuovo governo decidere sulle risorse” [VIDEO INTERVISTA] (Di giovedì 22 settembre 2022) Il presidente dell’Aran, Antonio Naddeo, a margine del Congresso della Uil Scuola, parla anche del rinnovo del contratto per il comparto Istruzione e Ricerca L'articolo Più poteri ai dirigenti per sanzionare i docenti, Aran spiega: “Fatta una proposta, ma i sindacati hanno detto no”. Sul contratto: “Spetta al nuovo governo decidere sulle risorse” VIDEO INTERVISTA . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 22 settembre 2022) Il presidente dell’, Antonio Naddeo, a margine del Congresso della Uil Scuola, parla anche del rinnovo delper il comparto Istruzione e Ricerca L'articolo Piùaiper: “una, ma ino”. Sul: “al

romeoagresti : Nei giorni scorsi la #Juventus ha responsabilizzato la figura di #Andreini (Head of Performance). L’ex preparatore… - sardo1951 : RT @pananost: Ho ricevuto critiche (ma molti più consensi)al mio post su Draghi miglior statista:servo USA e dei poteri forti,menefreghista… - Gesefi_onlus_it : @sweetlullaby0 Draghi è semplicemente il 'tirapiedi'dei poteri forti. Quando non servirà più, se ne libererànno come un pannolino sporco. - SouvenirTuristi : RT @pananost: Ho ricevuto critiche (ma molti più consensi)al mio post su Draghi miglior statista:servo USA e dei poteri forti,menefreghista… - VivianaVivarel1 : L'uomo onesto non procede per una diminuzione dei diritti dell’uomo e del cittadino in un accentramento solipsistic… -