Nuovo terremoto di magnitudo 6.8 in Messico: colpito il Michoacan. C'è una vittima: scossa avvertita anche nella capitale (Di giovedì 22 settembre 2022) Una donna è morta a causa del terremoto di magnitudo 6.8 che ha colpito il Messico intorno alle 1.16 di notte (poco dopo le 8 ora italiana). Il sisma si è verificato nello Stato centrale del Michoacan ed è stato avvertito anche a Città del Messico, a 400 chilometri di distanza. La sindaca Claudia Sheinbaum, riferisce su Twitter che una donna ha perso la vita nel quartiere di Doctores: sarebbe caduta mentre stava facendo le scale per scendere in strada. Molte persone sono infatti fuggite dalle proprie abitazioni non appena hanno sentito suonare l'allarme sismico. L'epicentro si trova a una profondità di 20,7 chilometri, a 84 chilometri a sud di Coalcomán: non è scattato alcun allarme tsunami. Si tratta del secondo sisma che in pochi giorni ha colpito il ...

