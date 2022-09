“Mi piacciono le donne” GF Vip 7 | coming out della concorrente | “Ho avuto già due ragazze”

(Di giovedì 22 settembre 2022) Al GF Vip 7 è tempo diout. Unaha infatti confessato di avere interesse per lee non solo, ma di aver anchedelle relazioni sentimentali con due. Nel corso del suo dialogo con altri compagni di avventura, c’è stata questa confidenza privata e c’è anche un video, di brevissima durata, che è stato subito pubblicato su Twitter. Parole chiarissime, che confermano dunque la sua attrazione verso il mondo femminile. E chissà se ne parlerà durante la puntata deò 23 settembre. Ma non è l’unico episodio successo nelle ultime ore al GF Vip 7. Infatti, oltre alout di questa, c’è stato lo spogliarello del vippone Attilio Romita. Dopo aver raccontato dei suoi amori e del suo passato da “sciupafemmine”, Attilio Romita si ...

s4bry_ : a Rudy non piacciono le donne Zerbi fai o cess - DonnaGlamour : Ginevra Lamborghini: “Mi piacciono le donne. Ho avuto due esperienze…” - comeamianto : @oltreamare tempo al tempo e anche la figlia della meloni rivelerà che le piacciono le donne - giuliocavalli : Del resto @guidotweet già da giovane virgulto sugli onorevoli a cui piacciono le donne si limitava a scribacchiare… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Ginevra Lamborghini ha confidato ad alcune coinquiline del #GFVIP i suoi trascorsi sentimentali con due donne: “A me piaccion… -

Ginevra Lamborghini: 'Mile' Come era prevedibile visto il cast di concorrenti, il Grande Fratello Vip ha iniziato col botto. Protagonista in queste ore anche Ginevra Lamborghini che, ...Per questo motivo, tra una confidenza e l'altra, ha anche confidato di avere avuto delle storie pure con. "Mile": Ginevra Lamborghini, coming out al GF Vip A me piaceva e mi ...Coming out al GF Vip per Ginevra Lamborghini che si è lasciata andare ad alcune confessioni relative alla sua vita ...Non ha filtri Ginevra Lamborghini, che nella Casa del Grande Fratello Vip sta dimostrando una sincerità spiazzante. L'ereditiera non vuole avere segreti e si racconta a 360 gradi agli altri 'vipponi', ...