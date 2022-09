“Mi fa pena!”: Sara Manfuso esagera di brutto, dopo il bacio lo accoltella (Di giovedì 22 settembre 2022) L’opinionista Sara Manfuso colpisce alle spalle il compagno, le confidenze a tarda notte rivelano quello che pensa davvero. Sara Manfuso (fonte youtube)La nuova edizione del “GF Vip” è stata varata da una manciata di ore e le personalità più incisive stanno gi emergendo nel cast prescelto. dopo l’iscrizione al PD e gli studi all’Università, Sara Manfuso ha scelto di mettersi alla prova in ambito puramente ludico e popolare. Prezzemolina e opinionista in diversi programmi di Mediaset e La7, la giovane Sara ha dichiarato nella clip di presentazione di spiccare più per il cervello di prim’ordine, che per l’avvenenza fisica. Sin dal suo ingresso nella casa di Cinecittà, l’opinionista da scandagliato i compagni con attenzione e curiosità, ... Leggi su ck12 (Di giovedì 22 settembre 2022) L’opinionistacolpisce alle spalle il compagno, le confidenze a tarda notte rivelano quello che pensa davvero.(fonte youtube)La nuova edizione del “GF Vip” è stata varata da una manciata di ore e le personalità più incisive stanno gi emergendo nel cast prescelto.l’iscrizione al PD e gli studi all’Università,ha scelto di mettersi alla prova in ambito puramente ludico e popolare. Prezzemolina e opinionista in diversi programmi di Mediaset e La7, la giovaneha dichiarato nella clip di presentazione di spiccare più per il cervello di prim’ordine, che per l’avvenenza fisica. Sin dal suo ingresso nella casa di Cinecittà, l’opinionista da scandagliato i compagni con attenzione e curiosità, ...

GFVipSondaggifp : RT @teamsoleilsorge: Sara: -“Lui c'ha una compagna, una compagna che lo vede così è contenta oppure no? Io avrei dei problemi a sta con uno… - houseofffbad : RT @teamsoleilsorge: Sara: -“Lui c'ha una compagna, una compagna che lo vede così è contenta oppure no? Io avrei dei problemi a sta con uno… - GervasioHya : @corrierebologna Come in questi tre anni ,Letta non hai avuto i coglioni di mettere il salario minimo per legge per… - sissiari : RT @falseconfidenc4: Alberto: 'Attilio per la sua età ha un fisico sportivo' Sarà: 'si fisico da sportivo decaduto' 'mi fa pena' 'io dico c… - Bibi97779703 : RT @teamsoleilsorge: Sara: -“Lui c'ha una compagna, una compagna che lo vede così è contenta oppure no? Io avrei dei problemi a sta con uno… -