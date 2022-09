Leone (Di giovedì 22 settembre 2022) Per quindici anni il fumettista Gary Larson, del , ha realizzato The far side, una serie a fumetti davvero esilarante con animali parlanti, pubblicata da più di 1.900 giornali. Ma, come tutti, anche lui ha fatto qualche passo falso. In... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 22 settembre 2022) Per quindici anni il fumettista Gary Larson, del , ha realizzato The far side, una serie a fumetti davvero esilarante con animali parlanti, pubblicata da più di 1.900 giornali. Ma, come tutti, anche lui ha fatto qualche passo falso. In... Leggi

teatrolafenice : «Pax tibi, Marce, evangelista meus» con queste parole, inscritte per sempre nel libro aperto del nostro e vostro Le… - ricpuglisi : C'è Floris che sta intervistando in maniera aggressiva Roberto Speranza, circa aggressiva, quasi aggressiva, tra l'… - la_Biennale : “La cultura è la regola; l'arte è l'eccezione.” Au revoir, #JeanLucGodard (1930-2022). Fra i più rilevanti e influe… - EdnaKB2 : RT @teatrolafenice: «Pax tibi, Marce, evangelista meus» con queste parole, inscritte per sempre nel libro aperto del nostro e vostro Leone… - alberto_sanavia : #22settembre 1791, #Venezia: il contadino friulano Pietro #Lucchese viene condannato a morte per l’assassinio del p… -