Laver Cup 2022 | Rafael Nadal | “Sono emozionato di giocare l’ultimo doppio con Roger Federer”

Rafael Nadal non nasconde la propria emozione per il match di venerdì nella Laver Cup 2022 accanto a Roger Federer. Lo spagnolo condividerà il campo con l'elvetico che ha recentemente annunciato la fine della propria carriera. Il campione iberico ha riportato alla stampa ai microfoni di 'Marca': "Dopo tutto quello che abbiamo condiviso ho una pressione differente. Essere parte di questo momento storico sarà indimenticabile per me. Sono molto emozionato, spero di poter giocare bene e vincere la partita". Il nativo di Manacor ha continuato dicendo: "Mi rende molto felice essere nuovamente al fianco di Roger. Non vedo l'ora di questa sfida, tutto questo mi rende molto felice. Sarà difficile gestire tutto, i rapporti ...

