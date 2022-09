L’attacco di Meloni al ministro Speranza e agli scienziati: “In caso di pandemia non piegheremo più le nostre libertà ad apprendisti stregoni” (Di giovedì 22 settembre 2022) Nel corso del suo intervento al comizio di fine campagna elettorale del centrodestra, Giorgia Meloni ha attaccato direttamente Speranza definendo la gestione della pandemia da Covid impostata sul “modello cinese”. E ha spiegato quale sarà il suo modo di lavorare in un’eventuale nuova ondata. “Non accetteremo più che l’Italia sia l’esperimento dell’applicazione del modello cinese a un paese occidentale- ha detto dal palco – Il modello Speranza ci ha regalato una nazione che aveva le più grandi restrizioni e allo stesso tempo i più alti dati di contagio e di mortalità. Non piegheremo più le nostre libertà fondamentali a questi apprendisti stregoni. Difenderemo il diritto alla salute insieme ai valori fondamentali della nostra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) Nel corso del suo intervento al comizio di fine campagna elettorale del centrodestra, Giorgiaha attaccato direttamentedefinendo la gestione dellada Covid impostata sul “modello cinese”. E ha spiegato quale sarà il suo modo di lavorare in un’eventuale nuova ondata. “Non accetteremo più che l’Italia sia l’esperimento dell’applicazione del modello cinese a un paese occidentale- ha detto dal palco – Il modelloci ha regalato una nazione che aveva le più grandi restrizioni e allo stesso tempo i più alti dati di contagio e di mortalità. Nonpiù lefondamentali a questi. Difenderemo il diritto alla salute insieme ai valori fondamentali della nostra ...

