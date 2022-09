Italia-Inghilterra, Kane: “Rischio retrocessione è reale, ma vogliamo preparare al meglio il Mondiale” (Di giovedì 22 settembre 2022) Harry Kane ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Italia-Inghilterra, match della Uefa Nations League 2022/2023 in programma domani sera a San Siro. Il centravanti ha sottolineato l’importanza dell’incontro, nonostante una classifica del girone che non sorride ai vicecampioni d’Europa in carica: “Scenderemo in campo per cercare di imporre il nostro gioco, mancano ancora due partite e anche se il Rischio retrocessione è concreto questo non deve cambiare la nostra mentalità – ha affermato Kane – Vincere domani ci permetterebbe di preparare meglio anche l’avvicinamento al Mondiale, abbiamo fatto degli anni ottimi e ora ci sono state delle prestazioni poco brillanti ma sappiamo di poter tornare a esprimerci ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 settembre 2022) Harryha parlato in conferenza stampa alla vigilia di, match della Uefa Nations League 2022/2023 in programma domani sera a San Siro. Il centravanti ha sottolineato l’importanza dell’incontro, nonostante una classifica del girone che non sorride ai vicecampioni d’Europa in carica: “Scenderemo in campo per cercare di imporre il nostro gioco, mancano ancora due partite e anche se ilè concreto questo non deve cambiare la nostra mentalità – ha affermato– Vincere domani ci permetterebbe dianche l’avvicinamento al, abbiamo fatto degli anni ottimi e ora ci sono state delle prestazioni poco brillanti ma sappiamo di poter tornare a esprimerci ...

