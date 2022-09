Istat: in Italia 11,5 milioni di abitanti in meno in 50 anni - Cronaca - quotidiano.net (Di giovedì 22 settembre 2022) La fotografia della futura popolazione Italiana: nel 2050 il 35% sarà over 65. Saremo più anziani e più soli: aumenteranno i single e le coppie senza ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) La fotografia della futura popolazionena: nel 2050 il 35% sarà over 65. Saremo più anziani e più soli: aumenteranno i single e le coppie senza ...

marattin : di reddito da un anno all’altro. Forza Italia si limita ripetere che abbasserà le tasse,dimenticando che quando ha… - francescoseghez : Interessanti considerazioni di Istat sull'occupazione giovanile in Italia, che dicono molto di più del dato (sempre… - 71locatelli : RT @pier_falasca: Oggi tutti dovremmo parlare esclusivamente di questo dato ISTAT appena pubblicato: “La popolazione residente in Italia po… - zazoomblog : Istat: in Italia tra 50 anni saremo 115 mln in meno - #Istat: #Italia #saremo - spike_sr71 : RT @pier_falasca: Oggi tutti dovremmo parlare esclusivamente di questo dato ISTAT appena pubblicato: “La popolazione residente in Italia po… -