(Di giovedì 22 settembre 2022) In occasione della prossima edizione di, il Salone Internazionale dellaper l’Architettura e dell’Arredo bagno, che si tiene a Bologna dal 26 al 30 settembre, viene assegnato per il XXVI anno consecutivo il premio ConfindustriaDistributor Awardsaiimportatori/di quattro paesi. La Giuria, composta da imprenditori e dirigenti dell’industriaitaliana, ha deciso di assegnare quest’anno il premio aidi Italia, Francia, Belgio e Germania. Tra i fattori di scelta, finalizzati a premiare le aziende della distribuzione che meglio hanno costruito rapporti di partnership con le imprese ceramiche italiane, l’essersi particolarmente distinti per fedeltà al ...

SauermannItalia : Il massimo della praticità ?? Scopri la nostra gamma di strumenti HVACR, disponibile presso i migliori distributori… -

Bologna 2000

...3 punti percentuali per il 2022, dopo datidel previsto nella prima metà dell'anno, e al ... Benzina e gasolio, rivoluzione ai: cosa sta succedendoLa Giuria, composta da imprenditori e dirigenti dell'industria ceramica italiana, ha deciso di assegnare quest'anno il premio aidi Italia, Francia, Belgio e Germania. - ... I migliori distributori di ceramica premiati a Cersaie 2022 Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Unieuro sta per salutare il volantino Settembre di Sconti: vediamo quindi due smart TV LG OLED 2022 in offerta a prezzi imperdibili.